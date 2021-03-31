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لقاء الخميسي متزوجة من لؤي عمران في "ضد الكسر"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "ضد الكسر" المقرر عرضه عبر قناة cbc، وتجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى"نادين" تمتلك مطعمًا خاصًا بها، كما أنها متزوجة من الفنان لؤي عمران.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

وفى سياق آخر، تعود الفنانة لقاء الخميسي لإستئناف تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الجديد "إجازة مفتوحة" بعد شهر رمضان المقبل، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم.

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