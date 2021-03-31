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تعرف على سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام تعاملات شهر مارس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
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انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وجاءت أسلعار اليوم في البنوك على النحو التالي:
 
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.39 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.31 جنيه للشراء 
18.46 جنيه للبيع 


سعر اليورو فى بنك مصر
18.31 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.34 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.34 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.35 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.29 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.


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