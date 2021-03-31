توضيح هام من "الحج والعمرة" السعودية بشأن "عمرة رمضان"

ردت وزارة الحج والعمرة السعودية، على استفسار بشأن شرط الحصول على لقاح كورونا للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الحج والعمر على موقع "تويتر": "حتى الآن غير مطلوب".

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية: «الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة».

وفي وقت سابق، أكدت الحج والعمرة، أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح «اعتمرنا» ومناطق نقل المعتمرين، إضافةً إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق توكلنا.