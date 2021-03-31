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تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة ميناء دمياط، إن حركة تداول السفن بالميناء شملت 27 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 33.875 ألف طن شملت 19.944 ألف طن فوسفات و6713 طن رمل و11 ألف طن يوريا و200 طن علف بنجر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت أن  بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 47.817 ألف طن شملت 27.178 ألف طن ذرة و1027 طن نواتج ذرة و7 آلاف طن فول صويا و6.955 ألف طن حديد و3.51 ألف طن زيت طعام و2107 أطنان خشب زان.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 750 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وخس وفاصوليا وفلفل) وحاصلات زراعية (برسيم وحمص وسمسم وكراوية وليمون) وفاكهة (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا ومالطا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا، بينما بلغت حاويات الوارد 230 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1478 حاوية مكافئة.


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