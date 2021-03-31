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تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 15 مليون و884 ألف و363 طفل من ضمنهم 17 ألف و844 من الأطفال غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 96%، وذلك خلال 3 أيام من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس وتستمر حتى اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.


وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال 3 أيام هي (القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الدقهلية) بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.


وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتًا إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.


ومن جانبه أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من خلال المرور الميداني على فرق التطعيم بالمحافظات، ومن خلال الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.


وتابع " عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.


وذكر "عيد" أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال
تطعيم 15 مليون و884 ألف طفل ضمن حملة شلل الأطفال

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