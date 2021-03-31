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بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك، فقد تواصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد مع السفير أسامة بن أحمد نقلي السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية ومتواجدين بمصر.

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقاماتهم بالمملكة، وفي هذا الصدد أكد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

ومن جانبها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودي وللسلطات والمسئولين بالسعودية لإصدارهم قرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية، وأشارت إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.

وتهيب وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية بألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مؤكدة أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أية قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران.

كما تهيب السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين الراغبين في العودة إلى عملهم بالمملكة العربية السعودية، الهدوء والانتظار إلى أن تصدر المملكة قرار عودة الطيران، وسيتم الإعلان عنه عبر الجهات الرسمية، وسيتم موافاتهم بها فور صدورها.

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