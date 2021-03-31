الأمم المتحدة: اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن السلطات اليمنية تسلمت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة اليمنية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 51 حالة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 والوفيات إلى 3.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.