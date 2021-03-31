عمومية "عامر جروب" توافق علي إبرام عقود معاوضة لتطوير أراضي " دلمار" بالساحل الشمالي

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة عامر للتنمية السياحية علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ـأن الجمعية قد وافقت أيضاً على إبرام عقود معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الأراضي المملوكة لشركة دلمار للتنمية السياحية بالساحل الشمالي، وإبرام عقد معاوضة بقيام شركة عامر للتنمية السياحية بتطوير الأراضي المملوكة لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية بالعين السخنة.

وحققت عامر جروب، أرباحاً بلغت 25.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.4 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.38 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.49 مليار جنيه في العام السابق له.



