لواء بحري: جهود مصر لتعويم السفينة الجانحة أشاد به العالم (فيديو)

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، إن جهود مصر لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس أشاد بها العالم، لافتًا إلى أن هناك خطاب رسمي من الامين العام للمنظمة البحرية الدولية يشكر الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس على جهودها.



وأضاف "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المنظمة الدولية المسئولة عن الملاحة في العالم أشادت باحترافية العاملين بقناة السويس، وطلبت من مصر منحها معلومات بالخبرات المكتسبة من الحادث عقب انتهاء التحقيقات حتى تنزل بها معلومات للملاحيين والسفن في العالم أجمع.



وأكد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، أن الأزمة تم إدارتها باحتراف كبير ليس فقط في إنقاذ السفينة وإنما بعودة القناة أكفأ من ذي قبل، موضحًا أنه كان يمر بالقناة 40-50 سفينة يوميًا ولكن بفضل التخطيط والإدارة الإلكترونية السليمة هناك 113 سفينة عبرت القناة عقب الأزمة من 6 مساء إلى 8 صباحا، وهذا يمثل إنجازا غير مسبوق ولا يتم إلا من محترف من منظومة كاملة من الإدارة.



وأردف، أن الجميع يعلم تاريخ وجغرافية مصر، ولكن الأزمة أبرزت قيمة الإنسان المصري واحترافه وتنظيمه وهدوءه ومتانة أعصابه، وهذا نابع من مؤسسة الرئاسة التي أعطتهم الأمل والثقة بالنفس، لافتًا إلى أنه من طبيعة الأزمة أنها تأتي مفاجئة، والعاملين بها يكونوا تحت ضغط الوقت، وهذه الازمة غير مسبوقة وليس هناك ملفات يتم الاستعانة بها لحلها.

