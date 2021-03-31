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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد إيطاليا خلال 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إيطاليا خلال العام الجاري، بدعم استمرار التطعيم بلقاح كورونا.

وقال صندوق النقد في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا قد ينمو بنحو 4.25 بالمائة هذا العام، مقارنة مع التقديرات السابقة في يناير/كانون الثاني عند 3 بالمائة.

وأضاف صندوق النقد إن توقعاته تعتمد على التقدم الكبير في التطعيم بلقاح كورونا، واستمرار إجراءات الدعم الاقتصادي.

وحذر صندوق النقد من أن التوقعات الأخيرة محاطة بقدر كبير من عدم اليقين.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي بالامس عن رغبته في إعادة فتح المدارس في البلاد بعد عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للتراجع عن القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف دراجي أن حملة التطعيم تتسارع في إيطاليا، لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فرض قيود على الصادرات على شركات الأدوية التي لم تحترم التزامات إمدادات اللقاح.

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