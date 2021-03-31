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حريق في وكالة أوده باشا الأثرية بالجمالية.. والحماية المدنية تسيطر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اشتعلت النيران في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء في وكالة أودة باشا الأثرية بمنطقة الجمالية، والتى يرجع تاريخها للعصر العثمانى والمسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وتحمل رقم 19.

وعلمت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار أن الحريق اشتعل في الورش الموجودة داخل الوكالة.

وتلك الورش تحتل المساحة الداخلية من الوكالة "منطقة الصحن" بعد الدخول يسارًا من بوابتها المطلة على شارع النصر، المؤدي لبوابة النصر الأثرية.

وقد استطاعت قوات الحماية المدنية خلال ما يقرب من الساعة السيطرة على الحريق ومن ثم إخماده تمامًا.

وقال المصدر في تصريحاته إلى الفجر، إن تلك الورش مستأجرة من وزارة الأوقاف حيث ترجع ملكية الوكالة للأوقاف، وهي ليست الحادثة الأولى من نوعها، فمنذ أشهر قليلة اشتعلت النيران أيضًا في وكالة الخيش خلف الجامع الأقمر.

وأشار إلى أن الآثار الإسلامية تتعرض للحريق أو لفقد منقولاتها بشكل مستمر بسبب خضوعها لوزارة الأوقاف، حيث تقوم الأوقاف بتأجير المحال لأغراض لا تتناسب مع طبيعة الأثر، أو وضع حراس دون تسجيل العهد عليهم، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوة تسجيل التحف المنقولة.

وأضاف، لاتملك تفاتيش وزارة الآثار سوى الإشراف، وكتابة المذكرات التي تطالب بتفريغ الآثار من شاغليها لحماية الأثر من هذه المخاطر، واستغلاله بما لا يضر به.

وأوضح المصدر للفجر أن النيران لم تطل الجزء الأثري ليقظة رجال الحماية المدنية وسرعتهم، ولأن النيران اشتعلت في الجزء الخلفي البعيد عن الواجهة، ولو لا قدر الله، ووصلت النيران للصلبات الحديدية التي تحمل واجهة الوكالة وتحميها من السقوط، لانهارت تلك الواجهة على الأثر المجاور للوكالة وهو المدرسة الجمالية، التي أنشأها جمال الدين الاستادار، عصر المماليك الجراكسة.

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