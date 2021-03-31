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مدينة نصر للإسكان تبيع 473 ألف سهم خزينة بجلسة الثلاثاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها باعت 473 سهم خزينة.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه تم تنفيذ عملية البيع خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء في السوق المفتوح.

وأوضحت أن إجمالي ما تم بيعه بلغ 4.73 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى 2.53 مليون سهم.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

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