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مستشفيات عين شمس: تطوير 21 غرفة عمليات بتكلفة 130 مليون جنيه (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إنه لا يخفى على أحد توجه الدولة المصرية في الفترة الماضية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين جميعا على حد سواء، لافتًا إلى أنه جرى تطوير اماكن تقديم الخدمة على غرار ما يحدث في المستشفيات الخاصة.

وأضاف "الأنور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير العمليات المجمعة وهي عبارة عن 21 غرفة عمليات بنظام الكبسولة تضاهي غرف العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا، بتكلفة 130 مليون جنيه، كما تم تطوير قسم جراحة التجميل وتجري عمليات متقدمة وطورنا وحدة الليزر وطورنا مجمع معالجة النفايات الطبية وتعاقدنا على أحدث الأجهزة التي تعمل في هذا الإطار".

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم تطوير العمليات الصغرى في مستشفى عين شمس التخصصي بواقع 4 غرف عمليات، وتطوير وحدة الأشعة ووحدة الرنين المغناطيسي، إلى جانب التعاقد على أحدث جهاز رنين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وحدة تأهيل القلب وهي متفردة بمصر، بالإضافة إلى إمكانية إجراء جراحات الأورام بجودة عالية.

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مستشفيات غرف عمليات عين شمس الفجر

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