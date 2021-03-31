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عمومية"زهراء المعادي" تقرر توزيع كوبون بـ 45 قرشاً للسهم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:56 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن موافقة الجمعية العامة للشركة علي حساب توزيع الأرباح لعام 2020، وتوزيع نقدي بواقع 45 قرشاً للسهم بإجمالي مبلغ 118.8 مليون جنيه، بما يعادل 45 % من رأس المال المدفوع.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،أن الكوبون على 3 أقساط متساوية، القسط الأول في 30 مايو 2021، والثاني في 30 يوليو 2021، والثالث في 30 سبتمبر 2021.

يشار إلى أن "زهراء المعادي" سجلت صافي ربح بلغ 213.09 مليون جنيه خلال العام الماضي 2020، مقابل أرباح بلغت 177.08 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 489 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 429.03 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019.

وأرجعت الشركة زيادة صافي الربح خلال العام الماضي إلى ارتفاع مجمل أرباح النشاط وانخفاض مصروفات التمويل.

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