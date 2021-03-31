Advertisements

إيطاليا تستدعي السفير الروسي في روما

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:04 ص
الخارجية الإيطالية
الخارجية الإيطالية
وكالات
Advertisements

استدعت السلطات الإيطالية، منذ قليل، السفير الروسي في روما بعد اعتقال ضابط روسي بشبهة التجسس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت شرطة كارابينييري الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على مسؤول بالجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

 

وقالت الشرطة في بيان "تدخلت كارابينييري خلال اجتماع سري بين الاثنين، وتم القبض عليهما مباشرة بعد نقل الضابط الإيطالي لوثيقة مقابل مبلغ من المال". ولم يصدر أي بيان من الجانب الروسي حول اعتقال المسئول الروسي.

 

وهذه ليست المرة الاولي لتورط روسيا في قضايا تجسس. ففي عام 2018، اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، روسيا بمحاولة اعتراض الاتصالات العسكرية من قمر صناعي فرنسي إيطالي، ووصفتها بأنها "عملية تجسس". وقالت إن القمر الصناعي اقترب إلى درجة انهم اعتقدوا بـ"أنه كان يحاول اعتراض اتصالاتنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روما روسيا ايطاليا السفير الروسي الخارجية الإيطالية

أخبار تهمك

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ نصف ساعة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 3 ساعات

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان