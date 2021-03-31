"اللي جاي كبير قوي".. بهذه الكلمات محمد جمعة يروج لفيلم "الجريمة"

قام الفنان محمد جمعة بالترويج لفيلمه الجديد "الجريمة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد جمعة صورة له برفقة الفنان سيد رجب، وماجد الكدواني، أحمد عز، وعلق عليها قائلاً :"من تصوير فيلم الجريمة إخراج الأستاذ شريف عرفة".



وتابع محمد جمعة قائلاً :"اللي جاي كبير قوي إن شاء الله".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد جمعة حاليًا مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، صلاح عبدالله، آيتن عامر، عابد عناني، داليا مصطفى، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.