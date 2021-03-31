حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بسفاجا (صور)



شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، الاربعاء، حملة مكثفة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأسواق والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين.





وأكدت رئيس المدينة على تكثيف الحملات الرقابية لإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية والخاصة وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة في هذا الشأن.



وناشدت المغربي المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.



وشددت رئيس المدينة على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.







كما أكدت ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، لسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.