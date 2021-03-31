وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

سيرة عريقة



يشهد تاريخه ومناصبه العليا على سيرته العريقة، فهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وتولى رئاسة الوزارة مرتين، الأولى في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.



وزير الفقراء



لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003م.



مناصب عليا

شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.



رئاسة الوزراء الأولى



تولى الجنزوري رئاسة وزراء مصر من 1996 إلى 1999م، خلفا لرئيس الوزراء عاطف صدقي حينها، وأطلق عدة مشاريع بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات



وكذلك، توصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (ب القليوبية) و المنيب (ب الجيزة) مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.



رئاسة الوزراء الثانية



وبعد قيام ثورة 25 يناير تولى رئاسة الوزراء مرة ثانية في 24 نوفمبر 2011 خلفا لعصام شرف، حتى 24 يوليو 2012.



وفي 17 يوليو 2013 تم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.



رحيله



وبعد سيرته الذكية، رحل كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

عُرف بوزير الفقراء، اهتم برعاية محدودي الدخل، أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد، إنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق الذي رحل عن عالمنا.