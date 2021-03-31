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ضبط ١١٤٦ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1146) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (11٫75طن "لحوم وكبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2٫5 طن "دواجن مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (1٫26طن "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة"بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (41 طن "زيت طعام – سكر حر" معبأة داخل خزانات وعبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (11٫2طن "قمر الدين – تمور – فستق – لوز – جوز هند" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص")  بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (10 طن "سمسم – ملح" معبأة داخل أجولة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصة الطبيعية مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص")  بمحافظة المنوفية.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية).. لإستيلائه على مبلغ (2٫127٫277 جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب  وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة).. بحوزته (1٫2 طن سكر – 300 عبوة "زيت تموينى" ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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