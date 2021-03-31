هاني شنودة ضيف ندوة "لغة الموسيقى" بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

عقدت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة "لغة الموسيقى" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة* وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الاستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربيه الموسيقية، الأستاذة الدكتورة أبتسام مكرم وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والأستاذ الدكتور أيمن عطيه وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب.



حاضر في الندوة الفنان هاني شنودة أحد أبناء وخريج كلية التربية الموسيقية عام ١٩٦٦، وهو من قدم الفنان محمد منير ولحن له أغنية علموني عنيكي، كما أكتشف الفنان عمرو دياب من خلال فرقة المصريين وذلك في بورسعيد واقنعه بنزول القاهرة وتعلم الموسيقي، كذلك لحن ووزع وقدم موسيقي تصويرية للعديد من الأفلام.



تأتي هذه الندوة فى مستهل الفصل الدراسي الثاني في إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.



أوضح الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن رسالة كلية التربية الموسيقية هو إعداد خريج متميز للعمل

وكوادر مؤهلة تسهم فى نشر الثقافة الموسيقية والارتقاء بالذوق الفنى محليا واقليميًا، وتقوم هذه الندوات بدور فعال في رفع الوعى وتحقيق التواصل بين الطلاب والكوادر الفنية في المجتمع لتبادل الخبرات والثقافات.



أكد الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، على أهمية انعقاد تلك الندوات لطلاب كلية التربية الموسيقية، لما يقع عليهم من مسئولية نقل رسالة الفن السامية، والقيام بدورهم فى الإرتقاء بالذوق الفنى.



أوضحت الأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الندوة تأثير الموسيقى بكلماتها ومعانيها الراقية جسديًا وفكريًا لدى مستمعيها، وما تثيره من تحفيز ودعم، مؤكدة على أهمية هذه الندوات لاثراء فكر ووعي الطلاب.



تناولت الندوة مناقشة مجموعة من المحاور وهي:

١_ أهمية صقل الدراسة بالموهبة لدعم فنان ناجح



٢_ كيفية تأليف الموسيقى التصويرية للتعبير عن الأحداث

الدرامية في الأفلام والمسلسلات



*عقدت الندوة* بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ومجموعه كبيرة من الطلاب بجميع الفرق الدراسية، وخلال الندوة تم فتح باب الحوار وعرض مجموعة من الأسئلة من جميع الساده الحضور وتم مناقشتها والإجابة عليها.



اختتمت الندوة بالاستماع إلى مواهب العديد من طلاب الكلية، وتقديم الدرع الخاص بالكلية وشهادة شكر للفنان هاني شنودة.

