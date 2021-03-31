موسيماني يجري تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير قبل السفر إلى السودان

أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السودان.





شهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة.





وتغادر بعثة الأهلي القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



