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ضبط شخص لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية ) و(2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام (تاجر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم، وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء من الشاكين على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وإيجاد فرص عمل لهم بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة  على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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