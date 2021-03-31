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يانكون ميشيل يقود تدريبات قوية لرباعي حراس مرمى الأهلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قاد يانكون ميشيل ، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات قوية لرباعي حراس المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في المران الصباحي اليوم.


وحصل الرباعي علي وحدات تدريبية متنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وايضا المنافسات المحلية.


وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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