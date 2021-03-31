"الرعاية الصحية" تطلق برنامج تدريبي عن الرعاية الطبية المتقدمة بـثلاث محافظات









أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج تدريبي عن الرعاية الطبية المتقدمة المستمرة (Health Care CAMP)، يستهدف مقدمي الرعاية الصحية من "الأطباء والصيادلة والتمريض" بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر)، وذلك بالتعاون مع أحد كبرى شركات الأدوية في مصر.



وأشارت الهيئة، إلى أن الهدف من البرنامج التدريبي هو الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يرتكز البرنامج على رفع الكفاءة العلمية للقطاع الطبي في كيفية تشخيص الأمراض المزمنة الخطيرة عند المرضى مبكرًا وطرق علاجها وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا للوقاية من الإصابة بهذه الأمراض أو مضاعفاتها، ومنها أمراض "الكُلى المزمنة، الهيموفيليا، الأورام، أمراض الدم، التصلب المتعدد، التهاب المفاصل الروماتويدي".



وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار ثلاث مراحل، تدور كل مرحلة حول أحد تلك الأمراض المزمنة سالفة الذِكر، وكيفية اكتشافها وعلاجها مبكرًا، كما أن البرنامج سيتبع أحدث الطرق والوسائل التدريبية بهدف تشجيع دور الأطقم الطبية في توفير خدمات صحية متميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارهم أبطال المنظومة، وكذلك تحفيزهم على العمل الجماعي، والاستماع إلى أفكارهم الجديدة حول تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه بدأت المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، حول التعريف بأمراض الكُلى المزمنة، وأسباب الإصابة والأعراض المصاحبة للمرض وطرق الوقاية منه، إضافة إلى كيفية تقييم الحالات ومخاطر الإصابة بالمرض، وكذلك التغذية المناسبة لمرضى الكُلى وطرق علاجهم، فيما تناولت المرحلة الثانية أمراض الدم وعلاجها ومخاطرها وكيفية الوقاية منها، وأشارت الهيئة إلى أن التدريب شمل مزيج بين المحاضرات وورش العمل وكذلك المناقشات بين المشاركين ومجموعة من كبار أساتذة وأطباء أمراض الكُلى في مصر لتبادل الخبرات العملية والتعرف على أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية في مجال أمراض الكُلى المزمنة وأمراض الدم.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعزيز ورفع كفاءة قدرات الأطقم الطبية "أطباء، صيادلة، تمريض" من العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها، باعتبارهم أثمن مورد لدى هيئة الرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متميزة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، أدوار الجهات المشاركة سواء من القطاع العام أو الخاص في تدريب الفرق الطبية للهيئة على كيفية الاكتشاف المبكر للأمراض وخاصة المزمنة منها، والإطلاع على آخر المستجدات العلمية لهذه الأمراض، بما يضمن في النهاية جودة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الأمراض المزمنة من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، وفق آخر المستجدات العالمية والبروتوكولات العالمية المحدثة.



ولفت السبكي، إلى أن الإطلاع على كل ما هو جديد والبحث العلمي والتعرف على أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية للأمراض هو دستور عمل الهيئة لتقديم نموذج متطور من الرعاية الصحية.