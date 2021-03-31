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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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