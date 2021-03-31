مدبولي ينيب وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء برؤية هلال رمضان





أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك الأحد 11 أبريل 2021.





يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرًا اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل.









