Advertisements

مدبولي ينيب وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء برؤية هلال رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements


أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر رمضان المبارك الأحد 11 أبريل 2021.


يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرًا اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان وضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل.




أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ أقل من ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

عقب انتهاء المهلة..تعرف علي عقوبات المخالفات في البناء

منذ أقل من ساعة

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

11:20 ص

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان