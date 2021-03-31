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موقع الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة والرخصة لجميع السيارات ملاكي وأجرة ونقل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:49 ص
مخالفات المرور 2021
مخالفات المرور 2021
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موقع الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة والرخصة لجميع السيارات ملاكي وأجرة ونقل

فتح موقع استعلام مخالفات المرور مصر 2021 أبوابه أمام المواطنين الراغبين بالاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع السيارات برقم اللوحة والرخصة، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة المصرية والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة لكل أصحاب السيارات بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

موقع استعلام مخالفات المرور 2021
أطلق وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة موقع مخصص للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والرخصة “موقع نيابة المرور” وذلك بهدف التسهيل على جميع مالكي السيارات في مصر والراغبين في الاستعلام عن المخالفات المسجلة على سياراتهم وسداد قيمة المخالفات بهدف تجديد رخصة السيارة في الفترة المقبلة.

وقد كشفت وزارة الداخلية عن البدء في تقديم خدمة استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرخصة خلال الفترة الأخيرة، مشددة على كون تلك الخدمة مخصصة لكل السيارات بما في ذلك السيارات الملاكي وسيارات النقل وكذلك سيارة الأجرة بمختلف أنواعها بجميع محافظات الجمهورية.

طريقة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة
قالت وزارة الداخلية المصرية بأن الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 بشكل إلكتروني يشهد إقبال كبير ومتزايد من جانب المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الراهنة، وهو الأمر الذي قد يشجع الوزارة لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وقد جاءت طريقة استعلام مخالفات المرور 2021 في مصر برقم اللوحة ورقم الرخصة على هذا النحو التالي:

- توجه مباشرة إلى موقع نيابة المرور عبر شبكة الإنترنت.
- اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.
- اكتب رقم رخصة السيارة واللوحة في المكان المخصص لذلك.
- حدد نوع السيارة سواء كانت ملاكي أو نقل أو أجرة.
- اضغط على عرض المخالفات المسجلة على السيارة وانتظر قليلًا حتى تظهر لك نتيجة الاستعلام.
 
موقع الاستعلام عن مخالفات المرور مصر 2021 برقم اللوحة والرخصة لجميع السيارات ملاكي وأجرة ونقل

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