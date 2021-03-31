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انشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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اصدر الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بإنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس، تهدف الحاضنة الي تطوير النظم المختلفة بمجالات السوق المتعددة من خلال دعم الابتكار لإحداث التكامل والإندماج العميق بين التخصصات المختلفة لتعزيز الكفاءة، الاعتمادية والحماية، وذلك لرفع الكفاءة والابداع والابتكار علي المستوي المحلي العالمي.


حيث تقوم الحاضنة بالتفاعل والتواصل مع الجهات الصناعية ذات الصلة بتخصص الحاضنة، لتخديد المشكلة الفنية المراد حلها من خلال الحاضنة، وضع استراتيجية للعمل علي ايجاد حل للمشكلة الفنية التي تشتكي منها الجهة المشتركة، تحديد نسب حقوق الملكية الفكرية طبقا لسياسة الحاضنة بين (الجهة الصناعية- الجامعةالمركز- الباحثين) وتحديد قيمة هذه الحقوق ادبيا او ماديا في حالة تحقيق اهداف الجهة الصناعية كليا او جزئيا.
بالاضافة الي تنظيم سمينارات وورش عمل لتحفيز اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب علي الإبتكار، تنظيم مسابقات في التطوير والابتكار، منح جوائز للمشروعات الطلابية المبتكرة ذات الصلة بتخصص الحاضنة، عمل دراسة الجدوي الفنية والمالية للاحتضان من خلال اثر الاحتضان علي الجهة المستفيدة مثل تحسن المواصفات الفنية او زيادة الأرباح؛ وكذلك دعم صياغة وتسجيل براءات الاختراع والتسويق من خلال وحدة التفاعل والتواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصص الحاضنة وجذب جهات الاستثمار في البحث العلمي؛ الي جانب تقديم الاستشارات الهندسية والقانونية والتجارية وخدمات الادارة والتوظيف والمحاسبة للشركات الناشئة.

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