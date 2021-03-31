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مدير معهد إعداد القادة بحلوان يبحث سبل التعاون مع مديري مراكز إعداد القادة بجامعتي قناة السويس وبنها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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استقبل الاستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بمقر المعهد بحلوان الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، نائبى المركز الدكتور محمد جودة البقري، الدكتورة منى عز الرجال، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، وذلك لبحث سبل التعاون مع المعهد ووضع خطة عمل تكاملية تهدف لتعظيم الاستفادة من قدرات المراكز المنشأة حديثا والمعهد لخدمة طلاب الجامعات.

أكد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان أن هذه اللقاءات تأتى في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان والجامعات المصرية وتدعيمًا لدور مراكز إعداد القادة المنشأة حديثا بالجامعات، وبناءا على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة لتعظيم الاستفادة وبناء قدرات طلاب الجامعات.

هذا وقد اجتمع السادة الحضور مع الأستاذ الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي للتنسيق مع المعهد والمراكز لإدراج البرامج التوعوية بمخاطر الإدمان والمخدرات ضمن برامج إعداد القادة الشباب.

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