ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على (145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫015٫000– مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



