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حقيقةً الرابط المتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن التعليم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء، حقيقةً الرابط المتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بزعم أنه تابعًا لوزارة التربية والتعليم ويستقبل مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.

وتتمثل قنوات الاتصال الرسمية التي خصصتها الوزارة للتواصل مع أولياء الأمور في الآتي: (هاتف ديوان عام الوزارة على رقم 27946145 - فاكس ديوان عام الوزارة رقم 27963734 -
- البريد الالكتروني [email protected] - الموقع الإلكتروني: http:tawasol.emis.gov.eg - الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك https:www.facebook.comegypt.moe - الواتس آب على رقم 01207000082- بوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم الشكوى بعد تسجيل البيانات عبر بوابة الشكاوى http:www.shakwa.eg - أو تقديم المقترحات أو الطلبات باليد في مقر الوزارة).

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.
حقيقةً الرابط المتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن التعليم
حقيقةً الرابط المتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن التعليم
حقيقةً الرابط المتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن التعليم
حقيقةً الرابط المتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن التعليم

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