بالصور .. محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن المحافظة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمشروعات الرصف ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بمدن الخانكة، والخصوص، وحي شرق شبرا الخيمة.



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات واسترجاع المظهر الحضاري للشوارع، ورافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع الأتربة من جانبي طريق السلام ومحور الطواريء بمدينة الخانكة، وكلف رئيس المدينة برفع جميع الأتربة والإشغالات من على جانبي الطريق، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات لها، ودهان الأعمدة بشكل موحد، والعمل على تسيير الحركة المرورية، ومنع الانتظارات الخاطأ.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع مزرعة البط (عمر بن الخطاب)، بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 7 مليون جنيه، وسيسهم الطريق في حل أزمة مرورية كبيرة، كما يعد محورا مروريا لربط شارع ترعة النحاس بالطريق الدائري.



وتفقد المحافظ أعمال رصف الطريق ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة وعدم تعطيل الحركة المرورية وتسيير الطريق، موجها أيضا اللجنة المشكلة لاستلام الطرق، باستلامه مطابقا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية.



وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخصوص، شملت أعمال رصف شارع كابينة النور بطول كيلو وبتكلفة 3 مليون جنيه، كما تابع أيضا أعمال تركيب بلاط الانترلوك بفرعيات شارع أبو سعدة وذلك لرفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق المدينة.



وتابع الهجان شوارع مدينة الخصوص، موجها برفع تراكمات القمامة بالشوارع أولا بأول ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو، كما وجه رئيس المدينة بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية، لرصد أي مخالفات سواء في البناء أو في التعديات على أملاك الدولة، وتحويل المخالفين للنيابة وعدم التهاون مع أي مخالفات، كما وجه أيضا ببذل المزيد من الجهد للقضاء على أي تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول.



كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات خصوصا لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.



وفي مدينة بنها تفقد المحافظ مبنى الطواريء بمستشفى بنها التعليمي والذي جرى الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا للتشغيل خلال أسبوع، وتفقد غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة.



واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، والتي جرى الانتهاء من أعمال تركيب شبكة الغازات، كما اطمأن على توافر الأطقم الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.



وأكد مدير المستشفى أنه جرى الانتهاء منها وتسليمها، وجرى تركيب تانك الأكسجين وجاري تسليم المستشفى وإدخالها الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 إلى 105 سرير.