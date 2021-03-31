



القوي العاملة.. تحديث تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الاخيرة 2021 بالرقم القومي من خلال موقع الوزارة





تسجيل العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي كانت قد فتحت وزارة القوى العاملة، باب تسجيل البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمنح الرئاسية للعاملين غير النظاميين، عبر رابط موقع الوزارة السعر التقديري للعمال المتضررين من فيروس كورونا المستجد هو 500 جنيه شهرياً، ويبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن نتائج التقديم للمنحة.





منحة العمالة الغير منتظمة

بالنظر إلى رغبة الدولة في تخفيف العبء على المواطنين العاديين المتضررين من أزمة كورونا، يبحث الكثير من الناس عن خطوات للتقدم بطلب للحصول على دعم العمالة غير الرسمية لعام 2021، حيث توفر وزارة القوى العاملة المصرية معلومات محدثة وشاملة من خلال روابط موقعها على الإنترنت.





بيانات عن المتقدمين من أجل الحصول على إعانة قدرها 500 جنيه للعمال غير المنتظمين في العمل في الدفعة السادسة في هذه الحالة، يتوفر تقديم البيانات والتحديثات على موقع وزارة القوى العاملة المصرية، لأن العديد من المسجلين يستمرون في تلقي الرسائل النصية حتى عام 2030، تحثهم على تحديث البيانات والتسجيل.





الاستعلام عن المنحة

تم بدء الاستعلام عن دعم العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالاسم ورقم البطاقة، وكان هذا الاستفسار الخامس بعد إعلان وزارة القوى العاملة رسميًا عن السماح للمواطنين بالاستعلام عن تاريخ إصدار دعم العمالة غير الرسمية، يمكن التواصل مع عملاء وزارة القوي عبر موقعها الإلكتروني أو عبر الهاتف، أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمعرفة نتائج المنحة.





تسجيل العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي

للتمكن من الاستعلام عن دعم العمالة غير الرسمية عبر الإنترنت (خاصة من خلال موقع وزارة القوى العاملة)، يجب على المواطنين اتخاذ بعض الخطوات، وهذه الخطوات هي كما يلي:





- اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة.

- انقر فوق خدمات العمالة اليومية.

- أدخل اسم المستفيد في الحقل المخصص.

- أدخل الرقم القومي.

- انقر لمعرفة موعد دفع دعم العمالة غير منتظمة.

- انتظر حتى يتم تحميل الصفحة، ثم اعرف التفاصيل.



