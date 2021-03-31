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الصين تفرض حجرا صحيا في مدينة رويلي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:57 ص
الصين
الصين
وكالات
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فرضت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، حجرًا صحيًا في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار بعد اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضاً من 15 حالة في اليوم السابق.

 

وفي بيان للجنة الصينية، قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت الصين أيضاً ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعاً من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

 

 وأفادت اللجنة الصحية بالصين، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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فيروس كورونا فرض حجر حجر صحي الصين 8 إصابات جديدة

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