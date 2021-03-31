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مدير عام إدارة قنا التعليمية يتابع امتحانات شهر مارس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قام الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اليوم بتوجيهات من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وفى إطار خطة الدعم التي تم وضعها، من اجل المشاركة الفعالة والعمل كمجموعة اليوم يرافقه احمد العجوز، مدير التعليم الابتدائي بزيارة لمدرس عزبة حامد للتعليم الأساسي.


تفقد مدير عام الإدارة خلال الزيارة عدد من اللجان للتأكد من تطبيق قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب وشدد بضرورة تواجد السادة الموجهين أثناء فتح مظاريف الأسئلة ومتابعة الامتحانات حسب التعليمات وإبلاغ الإدارة بأي مشكلات تواجههم.


وأوصى مدير عام الإدارة على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.
 
وأشار إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

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