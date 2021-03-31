مدير عام إدارة قنا التعليمية يتابع امتحانات شهر مارس

تفقد مدير عام الإدارة خلال الزيارة عدد من اللجان للتأكد من تطبيق قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب وشدد بضرورة تواجد السادة الموجهين أثناء فتح مظاريف الأسئلة ومتابعة الامتحانات حسب التعليمات وإبلاغ الإدارة بأي مشكلات تواجههم.







وأوصى مدير عام الإدارة على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.



وأشار إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

