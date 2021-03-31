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ضبط (30) قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:01 م
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- إكسسوار محمول).
فى مجال تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1608) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (226) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1608) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (226) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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