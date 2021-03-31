أمير المصري يزور مستشفى الأورمان للأطفال بالأقصر

شارك الفنان أمير المصري محبيه مجموعة صور جديدة له أثناء زيارته لمستشفى الأورمان بالأقصر وذلك أثناء تواجده في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أمير المصري على الصور قائلاً:"تشرفت بزيارتي لمستشفى شفاء الأورمان، صعيد بلا سرطان للأطفال بمدينة الأقصر الجميلة، أوجه شكري لإدارة المستشفي وفريق الأطباء القائمين على خدمة المرضي من الأطفال الأبرياء، وعلى رأسهم الدكتور هاني حسين وأيضًا أحمد شوقي العلاقات العامة".



وفي سياق آخر، شارك الفنان أمير المصري العام الماضى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 ، بفيلمه البريطاني "التيه - limbo" وحصد الفيلم ثلاثة جوائز في منافسات المسابقة الدولية للمهرجان، حيث نال جائزة أفضل فيلم، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسي".



والجدير بالذكر أن أمير المصري يُشارك حاليًا في فيلم "ريتسا"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، نور إيهاب، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير.