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رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.


وأضاف أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني.


وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان. 


وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم  استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كهربا الاهلي الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا الأهلي والمريخ

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