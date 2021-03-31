



الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من خلال الرقم القومي عبر لينك وزارة القوى العاملة والمستندات المطلوبة للتسجيل





يبحث المواطنين بجمهورية مصر العربية تلك الفترة عن الرابط المخصص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ذلك المعاش المقدم لهم من جانب الحكومة المصرية حتى تساعدهم على المواكبة والاستمرار في الحياة من أجل الفئات المستحقة للرعاية حسب رؤية الحكومة المصرية، وخلال الأيام الحالية يتزايد بحث المتقدمين عن رابط الاستعلام بالبحث من خلال الأرقام القومية.





معاش تكافل وكرامة 2021

أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر معاش تكافل وكرامة من أجل الفئات التي تحتاج إلى دعم مادي من الحكومة، والتي قدرتها الحكومة المصرية بمبلغ قيمته 400 جنيهات تمنحها للمستحقين بعد تقديم كافة أوراقهم وبياناتهم التي تحدد الحكومة، مما يثبت حاجة المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.





ويمكن لجميع المستحقين أن يستعلموا عن الموعد المخصص لهم لاستلام دفعة المعاش الشهري من تكافل وكرامة، وهم الأشخاص الذين لا يوجد لهم معاش شهري من جهات أخري، ولا يتوفر لهم مصادر ثابتة للدخل، لذلك وفرت لهم الدولة هذا المبلغ كمعاش شهري يساعد في أعباء والتزامات الحياة، وكذلك يتم منح المعاش للسيدات المطلقات أو السيدات الأرامل.





كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:





- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي للمقبولين في المعاش.

- الضغط على تكافل وكرامة.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- تحديد تاريخ المعاش المطلوب السؤال عنه، ثم الضغط على استعلم.





التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2021

من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة يتم التسجيل عبر الرابط الموضح في الأعلى، مع إرسال الأوراق المطلوبة وهي:





- صورة من الرقم القومي للمتقدم وتكون سارية.





- تقديم قسيمة طلاق للمطلقة، أو شهادة وفاة الزوج للأرامل، أو أي أوراق رسمية تثبت النزاع القضائي من خلال محكمة الأسرة.





- تقديم شهادات ميلاد الأبناء، وشهادات قيدهم بالمدرسة.



