Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة فى الدورى الإنجليزي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام فريق برايتون ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم الأحد القادم الموافق 4 إبريل.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون يوم الأحد 4 إبريل فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق ميلان الإيطالي وصعد لدور ال 8 من بطولة الدوري الأوروبي وسيواجه فريق غرناطة الإسباني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني خلف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بينما برايتون فى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يونايتد مانشستر اليطالي الدورى الإنجليزي

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 4 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

منذ أقل من نصف ساعة

عقب انتهاء المهلة..تعرف علي عقوبات المخالفات في البناء

منذ أقل من ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون

بعد الفوز على توتنهام.. تعرف على موعد ليفربول المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال القادمة أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة فى الدورى الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

11:20 ص

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان