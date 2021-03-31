موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة فى الدورى الإنجليزي

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة قوية أمام فريق برايتون ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم الأحد القادم الموافق 4 إبريل.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون يوم الأحد 4 إبريل فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق ميلان الإيطالي وصعد لدور ال 8 من بطولة الدوري الأوروبي وسيواجه فريق غرناطة الإسباني.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني خلف مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بينما برايتون فى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.



