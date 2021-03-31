عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج





فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مفاوضات للحصول على أحد مهاجمي البريميرليج.





وكما هو معروف أن البلوجرانا في سعي كبير من أجل ضم مهاجم لخلافة لويس سواريز الذي رحل الموسم الماضي إلى أتلتيكو مدريد فيما فشل الدنماركي مارتن برايثوايت في خلافته.





وقالت صحيفة " إكسبريس " البريطانية أن البلوجرانا تواصلوا بالفعل مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.





وكان كين قد خرج في الفترة الماضية وأكد أنه يطمح للحصول على الأللقاب وهو ما لم يجده في توتنهام إلى غاية الآن على الرغم من التواجد بين كبار البريميرليج خلال المواسم الماضية.



