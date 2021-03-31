عاجل.. السيسي ناعيا الجنزوري: فقدنا رجل دولة من طراز فريد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر فقدت اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك": " فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.



وتابع: "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

