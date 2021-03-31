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ختامها مسك.. "أمهات مصر": إمتحان الصف السادس الإبتدائي جاء سهلا وأسعد الطلاب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإمتحان المجمع عن شهر مارس لطلاب الصف السادس الإبتدائي جاء سهلا وأسعد الطلاب وأولياء أمورهم.


وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان الصف السادس، اليوم الأربعاء، كان اخر إمتحان لصفوف النقل عن شهر مارس، وبذلك انتهت إمتحانات شهر مارس، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بالتركيز في منهج شهر أبريل والاستعداد للإمتحانات الشهر المقبل جيدا، موضحه أن الإمتحان يأتى من المنهج الذي تم تدريسه خلال الشهر فقط.


وأوضحت عبير ان الإمتحانات شهدت التزام من جانب الطلاب بإرتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مقدمه الشكر لإدارات المدارس علي تنظيم العملية الإمتحانية بشكل جيد ومرت بسلام.

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