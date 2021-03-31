طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسمياني





كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواقف مصابي القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة وموعد عودتهم إلى المشاركة مع الفريق.





وفي تصريحات إذاعية قال شوقي أن سبب خضوع حمدي فتحي لعملية جراحية من أجل العودة سريعًا إلى المشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الكيني.





وفيما يخص إصابة التونسي علي معلول قال أنه سيتواجد في التدريبات عقب العودة من السودان بعد الإنتهاء من مواجهة فريق نادي المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات.





وأنهى :" كريم نيدفيد سيشارك في التدريبات بعد مباراة الفريق ضد المريخ أيضًا فيما سيعود محمد محمود إلى المران الجماعي بعد أسبوعين من الآن".