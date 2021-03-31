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اليوم.. آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية للمصريين بالخارج

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تواصل اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، مع السيد أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، بخصوص موقف الضرائب العقارية للمصريين بالخارج، وطرق تقديم الإقرارات خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في ضوء ما ورد من استفسارات خلال الساعات الأخيرة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تقديم الإقرارات الضريبية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج،


من جانبه، أوضح أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبية العقارية للمصريين بالخارج هو اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 وذلك لجميع العقارات المبنية، مضيفا أن المصريين بالخارج المتواجدين بمصر في هذه الفترة يمكنهم تقديم الإقرارات العقارية من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية

كما أشار شلبي إلى أن المصريين المتواجدين خارج مصر حاليا يمكنهم تقديم إقراراتهم عبر منصة «مصر الرقمية»، من خلال اختيار خدمة الضرائب العقارية، ثم الضغط على تقديم إقرار الوحدة السكنية، علمًا بأنّ المستندات المطلوبة مستند الملكية، وعقد الإيجار إن وجد، ثم الضغط على "ابدأ الخدمة" ليتطلب إدخال عنوان العقار على النحو التالي «المحافظة - المدينة - القريةالحي - الشارع - المجاورةالمنطقة - رقم العقار - رقم القطعة - رقم البلوك».

ويمكن الدخول على منصة «مصر الرقمية»، من خلال الرابط التالي: https:digital.gov.eg

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