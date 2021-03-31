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نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزورى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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تنعى نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى فاضت روحه صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء، وحسن تحمل المسئولية، أعطى خلالها نموذجا للوطنية وعنوانا للإخلاص، والعمل الجاد، والإدارة الناجحة.

وتقدم هيئة مكتب النقابة باسم كل معلمى مصر، خالص العزاء والمواساة للأسرة فى فقيد الوطن، الذى مكث طوال حياته فى خدمة بلاده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

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