سقوط شخصين لحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية،مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



