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سقوط شخصين لحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين بمصر القديمة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية،مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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