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سقوط شخصين لحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين بمصر القديمة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:09 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية،مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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