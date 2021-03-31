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أستاذ أوبئة: طقس الأيام المقبلة الأكثر ملائمة لانتشار كورونا (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن شهر إبريل يشهد تغير درجات الحرارة خلال اليوم ما بين ارتفاع وانخفاض، ويكون مصحوب برياح محملة بأتربة، وهو أكثر جو تنتشر فيه الامراض التنفسية بشكل عام مثل فيروس كورونا والأنفلونزا وغيرها مئات من الأمراض التنفسية.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أخر الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة خلال الآونة الأخيرة للوقاية من فيروس كورونا التطعيم بلقاحات كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوهًا بأنه يتم تطعيم الاطقم الطبية بعد يومين من التسجيل، منوهًا بأن جميع المواطنين أصبح لديهم وعي بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وشدد أستاذ الميكروبيولوجي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الاعتكاف خلال شهر رمضان، منوهًا بأنه كلما تواجد الشخص بمكان مغلق لفترة طويلة يزيد من احتمال إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق العين لوجود قناة تصل بين العين والجهاز التنفسي.

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