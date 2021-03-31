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روسيا تسجل 8275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:11 م
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 8275 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8277 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر.

 

وشهدت روسيا، لليوم الثاني على التوالي أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ ستة أشهر.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1286 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (715 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الاخير بواقع 408 حالات وفاة (مقابل 409 وفيات أمس)، فيما تماثل 10176 مريضا للشفاء.

 

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، بلغ أربعة ملايين و545095 إصابة مؤكدة منها 98850 حالة وفاة و280073 حالة نشطة وأربعة ملايين و166172 حالة شفاء.

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