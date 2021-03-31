حبس متهمين في واقعة عقار جسر السويس المنهار

أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الأربعاء، بحبس مالك مصنع ملابس وشريكه في واقعة انهيار عقار جسر السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

ويكافح رجال الانقاذ البرى لانتشال المفقودين اسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.

وقال مصدر أمني، إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا احياء من اسفل الركام.

ويقوم رجال الانقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود احياء بالأسفل.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.