Advertisements

حبس متهمين في واقعة عقار جسر السويس المنهار

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الأربعاء، بحبس مالك مصنع ملابس وشريكه في واقعة انهيار عقار جسر السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.
ويكافح رجال الانقاذ البرى لانتشال المفقودين اسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.
وقال مصدر أمني، إن رجال الحماية المدنية استطاعوا انتشال عدد من الضحايا احياء من اسفل الركام.
ويقوم رجال الانقاذ بالتعامل بحذر مع ما تبقى من الأنقاض خشية وجود احياء بالأسفل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار جسر السويس عقار السويس المنهار عقار السويس انهيار عقار جسر السويس

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

منذ ساعة و 22 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لموسمياني

منذ 42 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا

منذ 42 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الفقراء.. كمال الجنزوري يودع العالم

منذ ساعة

عاجل.. برشلونة يستهدف ضم هداف البريميرليج

منذ 42 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

ننشر الصور الأولى لعقار جسر السويس المنهار

عمليات بحث مكثفة للبحث عن ضحايا عقار جسر السويس المنهار

عاجل.. شاهد عيان يروي لـ"الفجر" تفاصيل لحظات الرعب في انهيار عقار جسر السويس

الدفع بـ30 سيارة إسعاف في محيط عقار جسر السويس المنهار

وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار جسر السويس المنهار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

عاجل.. وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

11:20 ص

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن العالقين بالسعودية

10:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان